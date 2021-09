Nach einem Sturz von Marcus Ehning aus Borken auf dem Abreiteplatz mit seinem Pferd A la Carte noch vor dem ersten Umlauf am Donnerstagabend musste die deutsche Equipe mit drei Paaren auskommen. Damit ist ein Streichresultat für die Gastgeber in den beiden Durchgängen nicht mehr möglich.

Ehning war nach seinem Sturz benommen und humpelte. Sanitäter kümmerten sich um ihn. Nach kurzer Behandlung verließ er den Abreiteplatz selbstständig, wurde aber vorsichtshalber für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Der Hengst A la Carte überstand den Sturz ohne Blessuren.

Zuvor hatte der in Belgien lebende Daniel Deußer auf Killer Queen als deutscher Startreiter eine Nullrunde hingelegt. Außerdem ritten Christian Ahlmann aus Marl auf Clintrexo und David Will aus Dagobertshausen auf C-Vier für das Team von Bundestrainer Otto Becker. Das Mannschaftsspringen in Aachen ist erstmals mit einer Million Euro dotiert.

