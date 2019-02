Berlin (dpa) - SPD-Chefin Andrea Nahles hält es für möglich, dass sich ihre Partei für eine Urwahl des Kanzlerkandidaten entscheidet. «Die Frage wird ernsthaft diskutiert», sagte Nahles in der ZDF-Sendung «maybrit illner». Es könne «durchaus sein, dass auf dem Parteitag im Dezember so etwas auch Eingang in die Satzung der Sozialdemokratie findet». Sie sei auf jeden Fall dafür, das Verfahren «als Möglichkeit» offen zu diskutieren. Nahles räumte zugleich ein, von der Urwahl «nicht so richtig begeistert» zu sein.