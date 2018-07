Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Klar, dass man auch beim Trainingsauftakt eines Bundesligisten an der Weltmeisterschaft nicht ganz vorbeikommt. Und Julian Nagelsmann ist für jegliche Fußballfragen bekanntermaßen ein guter Ansprechpartner. Obwohl er sich für das Turnier in Russland nicht so recht begeistern kann, wie er im Anschluss an die erste offizielle Übungseinheit der TSG gestern verriet.

Nagelsmann zum Favoritensterben: "Eine Erklärung habe ich dafür nicht. Ehrlich gesagt habe ich auch relativ wenig von der WM geguckt. Die paar Spiele, die ich angeschaut habe, konnten mich jetzt auch nicht so auf der Couch fesseln. Die meisten Teams verteidigen extrem tief und viele Gegner tun sich dann sehr schwer, Tore zu erzielen. Selbst die Kroaten waren gegen Dänemark in der zweiten Hälfte nur noch hinten dringestanden, hatten nicht mehr viele Lösungen - obwohl sie nur Weltklasse-Spieler haben. Aggressives Gegenpressing sehe ich bei der WM jetzt auch nicht von so vielen Teams."

Zur Zukunft von Joachim Löw: "Ich weiß gar nicht, warum es da überhaupt eine Diskussion gibt. Jogi Löw war nicht alleine in Russland und ist dort ausgeschieden - die Spieler werden jetzt sicherlich auch nicht alle aufhören. Außerdem hat Löw so viel für den Fußball gemacht, da muss man ihm mal zugestehen, dass nicht immer alles, was er anpackt, sofort Gold wird, sondern vielleicht auch mal in die Hose geht. Das passiert. Warum soll ein Bundestrainer nach der ersten wirklich negativen Situation das Handtuch werfen müssen? Wir plädieren ja auch in der Bundesliga immer dafür, den Trainern die Chance zu lassen, aus einer Krise herauszukommen. Jetzt lassen wir doch Jogi Löw - wenn er das denn möchte - die Krise auch mal ausleiten, dann werden wir auch wieder erfolgreicher werden."

Über Rückschlüsse des Ausscheidens der Deutschen auf die Qualität der Bundesliga: "Das hat damit gar nichts zu tun. Die Nationalspieler sind in allen möglichen Ligen aktiv. Viele unserer Gegner haben es auch nicht besser gespielt als wir - von denen spielt auch kaum einer in der Bundesliga."