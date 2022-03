Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Die Jungen Liberalen in Baden-Württemberg kommen ab Samstag (10.00 Uhr) zu einem Landeskongress in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) zusammen. Beim Treffen der Nachwuchsorganisation der FDP steht unter anderem die Wahl eines neuen Landesvorstands an, wie ein Sprecher der Julis mitteilte. Der bisherige Vorsitzende Philip Brozé werde nicht erneut kandidieren.

Die Jungen Liberalen treffen zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder in Präsenz aufeinander. Der Landeskongress soll am Sonntag zu Ende gehen.