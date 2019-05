Abi-Pannen. In Sandhausen die falschen Englisch-Aufgaben, in Östringen das falsche Erscheinungsjahr einer Kurzgeschichte (25. März): In den schriftlichen Abitur-Prüfungen in der Region ist der Wurm drin.

Stuttgart. (dpa) Die Nachholprüfungen im Gemeinschaftskunde-Abi an 130 Gymnasien im Südwesten sollen bereits am kommenden Freitag stattfinden. Das hat das Kultusministerium am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Die Schüler mussten innerhalb von 24 Stunden entscheiden, ob sie an der neuen Prüfung teilnehmen oder nicht. Dabei kannten sie die Note ihrer ursprünglichen Prüfung noch nicht. "Es tut mir leid, dass sich die Schülerinnen und Schüler so kurzfristig entscheiden mussten, ob sie am Nachtermin teilnehmen oder nicht", sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).

Die Prüfungen werden wiederholt, weil das Kultusministerium festgestellt hat, dass rund 130 von etwa 200 Gymnasien im Südwesten den Begriff "Kategorienmodell" im Unterricht nicht behandelt hatten. Dieser kam aber in einer der beiden Gemeinschaftskunde-Abiaufgaben vor. Lehrer und Kultusministerium werfen sich gegenseitig Versäumnisse vor.