Hannover (dpa) - Am Flughafen Hannover läuft nach einem Zwischenfall am Nachmittag seit etwa 20.00 Uhr der Flugbetrieb wieder. Das teilten Bundespolizei und Flughafen mit. Am Nachmittag war es einem Mann gelungen, mit einem Auto bis aufs Vorfeld zu fahren. Der Mann stand unter Drogen. Warum er den Wagen aufs Vorfeld lenkte, ist noch unklar. Bis zum Abend gab es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Verletzt wurde niemand. Wer der Mann ist, war zunächst unklar. Das Auto hatte ein polnisches Kennzeichen.