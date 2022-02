Nach tödlichen Schüssen in Kirchheim unter Teck sind die Hintergründe weiter unklar. Ein Mann hatte nach Polizeiangaben am Mittwochabend vor einem Supermarkt seine 58 Jahre alte Ehefrau erschossen. Passanten informierten die Beamten, die nur wenige Minuten später eintrafen und die Frau im Eingangsbereich des Marktes tot auffanden. Auf dem Parkplatz wurde der Ehemann leblos in seinem Wagen aufgefunden.