Klagenfurt (dpa) - Nach der Testniederlage gegen Österreich stehen für Bundestrainer Jogi Löw im Trainingslager in Eppan heute wichtige Entscheidungen an. Nach dem Besuch von Bundeskanzlerin Merkel muss Löw mit seinen Trainerkollegen vier Spieler aus dem vorläufigen WM-Kader streichen. Beim 1:2 gegen Österreich konnte keiner der Wackelkandidaten viele Pluspunkte sammeln. Immerhin eines ist aber klar: Auf Kapitän Neuer kann Löw nach einer starken Rückkehr als Nummer 1 im Tor in Russland wohl bauen.