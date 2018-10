Frankfurt/Main (dpa) - Der Kontrollausschuss des DFB hat nach den Ausschreitungen von Hertha-Fans in Dortmund Ermittlungen eingeleitet. Das bestätigte der DFB in Frankfurt/Main. Sowohl Borussia Dortmund als auch Hertha BSC seien zu einer Stellungnahme aufgefordert worden. Bei der heftigen Prügelei von Berliner Ultras mit der Polizei wenige Minuten nach Anpfiff der Partie zwischen dem BVB und Hertha BSC am Samstag wurden laut Dortmunder Polizei 45 Personen verletzt. Nach dpa-Informationen soll bei einer DFB-Vorstandssitzung am 7. Dezember über das Thema Fan-Gewalt und Maßnahmen gesprochen werden.