Ellwangen. (dpa-lsw) Der Togoer darf abgeschoben werden. Das entschied das Verwaltungsgericht Stuttgart, das den Eilantrag des Mannes gegen die Abschiebung am Dienstag ablehnte. Bereits im November hatten die Stuttgarter Richter einen Antrag des Togoers abgelehnt, mit dem dieser seine Abschiebung nach Italien verhindern wollte. Rechtsmittel gegen die Entscheidung sind nach Angaben des Verwaltungsgerichts nicht möglich.

Sein Anwalt hatte die Änderung des Beschlusses beantragt. Das Gericht konnte jedoch keine Gründe erkennen, die eine Änderung rechtfertigten.

Der Togoer versucht aber weiter mit allen juristischen Mitteln, seine Ausweisung zu verhindern. Sein Anwalt reichte eine Beschwerde beim Verwaltungsgerichthof in Mannheim ein, wie Rechtsanwalt Engin Sanli am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Damit geht er gegen den vom Verwaltungsgericht Stuttgart abgelehnten Eilantrag vor. Das hatte den Weg für eine Überstellung nach Italien frei gemacht. Rechtsmittel gegen die Entscheidung in einem Asyl-Eilverfahren sind nach Angaben des Verwaltungsgerichts nicht möglich.

Der erstinstanzliche Beschluss sei unanfechtbar, erklärte gleichfalls ein Sprecher des Verwaltungsgerichtshofs. Unzulässige Rechtsmittel werden im allgemeinen abgelehnt. Bis wann der vierte Senat des Verwaltungsgerichtshofs eine Entscheidung treffen wird, war zunächst unklar. Der Anwalt des Togoers sagte, dass er eventuell in einem weiteren Schritt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anrufen wolle. Nach der Festnahme seines Mandanten, dessen Abholung aus der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen massiven Widerstand ausgelöst hatte, hatte der Anwalt beantragt, die geplante Abschiebung nach Italien aufzuheben.

Italien verfüge über ein planvolles und ausdifferenziertes Asylsystem, heißt es in der Begründung der Richter. Der Togoer sei dort auch nicht unmenschlichen oder erniedrigenden Bedingungen ausgesetzt. Der neue Antrag ändere an der juristischen Sicht der Dinge nichts. Der Togoer müsse das Asylverfahren deshalb von Italien aus betreiben. Zuständig für seine Abschiebung ist das Regierungspräsidium Karlsruhe, das sich mit seinen Plänen jedoch bedeckt hält. "Wir machen keine Angaben über bevorstehende Abschiebungen", sagte ein Sprecher.

Der Widerstand gegen die Polizei bei der Abholung eines Togoers aus der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen hat wiederum nach Einschätzung des Oberbürgermeisters viele Menschen verunsichert. "Das Thema Sicherheitsempfinden spielt jetzt wieder eine ganze wichtige Rolle", sagte Karl Hilsenbek (parteilos) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das trage nicht zu einem positiveren Image der Landeserstaufnahmeeinrichtung (Lea) in Ellwangen bei.

Mehrere Organisationen hatten für Mittwochabend zu Demonstrationen in Ellwangen gegen die Abschiebungen von Flüchtlingen aufgerufen. Hintergrund sind Polizeieinsätze in der Lea in der vergangenen Woche. Am vorvergangenen Montag war die Abholung des 23-jährigen Togoers zur Rückführung nach Italien am - laut Polizei - teils gewalttätigen Widerstand von bis zu 200 Bewohnern gescheitert. Drei Tage später rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an und nahm mehrere mutmaßliche Rädelsführer sowie den Togoer fest, der selbst keinen Widerstand leistete.

Hilsenbek (60) geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Ereignisse die Bereitschaft der Ellwanger zu einer Verlängerung des im Frühjahr 2020 auslaufenden Vertrags über die Lea negativ beeinflusst haben. Auf keinen Fall würde er der Einrichtung eines sogenannten Ankerzentrums zustimmen, sagte Hilsenbek. In solchen Zentren habe der größte Teil der Bewohner keine Bleibeperspektive. Auf Ellwangen könnten damit - angesichts der Nähe der Flüchtlingsunterkunft zum Stadtzentrum - erhebliche Konflikte zukommen.

Während der Mann aus Togo mittlerweile im Abschiebegefängnis in Pforzheim sitzt, hält die Diskussion um den Polizeiansatz in Ellwangen an. Nachdem ein erster Abholungsversuch des Togoers an massivem Widerstand scheiterte, war die Polizei einige Tage später mit über hundert Einsatzkräften nach Ellwangen zurückgekehrt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verteidigte diesen Einsatz am Dienstag als professionell und stellte sich damit hinter seinen Innenminister Thomas Strobl (CDU). Vorwürfe des Staatsversagens wies er als "ungeheuerlich" zurück.

Regierung und Opposition streiten sich außerdem darüber, ob die Öffentlichkeit zu spät über die Vorgänge in Ellwangen informiert wurde. Nach dem Willen der FDP soll das Thema an diesem Mittwoch im Landtag aufgerufen werden.

Update: 9. Mai 2018, 14.55 Uhr