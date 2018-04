Anreise: Von Frankfurt nach Yangon mit Zwischenstopp in Dubai in rund 15 Stunden, z.B. mit Emirates für circa 900 Euro (Hin-und Rückflug). Da die Straßen noch relativ schlecht ausgebaut sind, sind Inlandsflüge zu empfehlen, z.B. mit Yangon Airways, ab circa 50 Euro von Heho nach Bagan.

Reisezeit: In Myanmar gibt es drei Jahreszeiten: von März bis Mai dauert der Sommer und es wird sehr heiß bei Temperaturen weit über 40 Grad, von Juni bis Oktober ist Regenzeit. Die Trockenzeit von November bis Februar ist die beste Reisezeit, da es angenehm warm ist bei Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad Celsius.

Einreise: Ein Touristenvisum ist erforderlich. Dieses sollte man rechtzeitig beantragen. Am bequemsten und schnellsten über www.botschaft-myanmar.de für ca. 50 Euro.

Währung: Die Landeswährung in Myanmar ist Kyat ("Tschiatt" ausgesprochen). Ein Euro entspricht 1628 Kyatt. Preisbeispiel: Eine reichhaltige Suppe im Restaurant kostet circa 4000 Kyat, also rund 2,50 Euro.

Pauschal: Tour Vital, eine Tochter-Gruppe von Thomas Cook, bietet unter anderem verschiedene "Komfort Plus"-Reisen in einer Kleingruppe von bis zu zehn Personen an. Begleitet werden sie dabei von einem Arzt. Die 16-tägige Rundreise "Goldene Pagoden & buddhistische Klöster" führt z.B. nach Yangon, Pindaya, Inle See, Mandalay, Bagan, Ngapali Beach. Im Preis (ab 2229 Euro pro Person im DZ) enthalten sind unter anderem alle Reisekosten inkl. Flüge, 14 Nächte Unterbringung im Doppelzimmer mit Bad oder Dusche/WC. Täglich Frühstück, Stadtrundfahrten, Besichtigungen und Eintrittsgelder, eine deutschsprachige Reiseleitung während der Rundreise, www.tourvital.de

Tipp: Der Film "The Lady" (2011) von Regisseur Luc Besson handelt vom Leben der burmesischen Staatschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die aus politischen Gründen insgesamt 15 Jahre unter Hausarrest stand, https://www.imdb.com/title/tt1802197/

Reiseliteratur: Wer sich für die Historie und politische Entwicklung in Myanmar interessiert, sollte das Sympathie Magazin vom Studienkreis für Tourismus und Entwicklung lesen, 80 Seiten, 4,60 Euro, ISBN: 978-3-945969-36-6, zu bestellen unter www.sympathiemagazine.de

Einen guten Überblick über alle Sehenswürdigkeiten in Myanmar sowie Tipps rund um Kultur und Leute gibt der Reiseführer "Myanmar (Birma)" von lonely planet, 490 Seiten, 24,99 Euro, ISBN 978-3-8297-4570-3.

Weitere Auskünfte unter www.botschaft-myanmar.de oder www.epgtravel.com