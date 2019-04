Christchurch (dpa) - Der mutmaßliche Attentäter von Christchurch ist per Video-Übertragung einem Gericht in der neuseeländischen Großstadt zugeschaltet worden. Dem 28 Jahre alten Rechtsextremisten Australier soll wegen 50-fachen Mordes in zwei Moscheen der Prozess gemacht werden. Der Richter ordnete eine psychiatrische Untersuchung des Mannes zu seiner Prozessfähigkeit an. Obwohl es vorher hieß, der Beschuldigte verteidigt sich selbst, wurde er von zwei Anwälten vertreten. Bei einer Verurteilung droht dem Mann lebenslange Haft.