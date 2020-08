Pflegedienstleiterin Sonja Beetz und Heimleiter Henning Hesselmann (oben rechts) fühlen sich am neuen Standort des GRN-Betreuungszentrums in der Röntgenstraße mit seinem herrlichen Garten wohl. Vom alten Standort in der Viernheimer Straße hat man den "Steinmann" gerettet. Fotos: Kreutzer