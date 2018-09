Der Mercedes-Pilot setzte sich im turbulenten Nachtrennen im italienischen Misano vor dem Niederländer Robin Frijns im Audi und di Restas italienischen Marken-Kollegen Edoardo Mortara durch. Zugleich war es der elfte Erfolg in diesem Jahr für Mercedes im 13. Lauf.

Es war das erste Nachtrennen in der Geschichte der DTM. Vor dem 14. von 20 Saisonrennen am Sonntag rückte di Resta in der Gesamtwertung bis auf einen Punkt an Gary Paffett. Der Brite war im Mercedes früh im Rennen nach einer Kollision mit Mortara ausgeschieden. Insgesamt schieden sechs Fahrer aus.

Der beinamputierte Alessandro Zanardi durfte als Gastfahrer in einem umgebauten BMW außerhalb der Wertung mitfahren und wurde 13. Auch am Sonntag wird der 51-Jährige noch einmal starten. Zanardi hatte 2001 bei einem Renn-Unfall beide Beine verloren. Nach seinem schweren Unfall startete er immer wieder als Rennfahrer in verschiedenen Serien. Zudem holte er im Paracycling mehrfach Gold bei den Paralympics.