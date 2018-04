Anreise: Cochem ist deutlich besser als Trier - Start- und Zielpunkt der klassischen Moselradweg-Strecke - via Koblenz ans Netz der DB angeschlossen. Immerhin kann man in den Bahnen in der Region Fahrräder kostenlos mitnehmen.

Fahrräder: Wer vor Ort Räder mieten will, ist bei der "Radstation" im Hauptbahnhof Trier gut aufgehoben. Hervorragende Treckingräder kosten 14 Euro am Tag. www.bues-trier.de

Service: Nicht nur die zertifizierten "bett-bike"-Unterkünfte, sondern bspw. auch die Tourist-Info in Bernkastel bietet Radlern einen frei zugänglichen Keller zum Abstellen der Fahrräder - sogar mit Stromanschluss zum Laden von E-Bikes.

Unterkünfte: Empfehlenswert für Übernachtungen sind Privatunterkünfte bei Winzern, wie im Weingut-Gästehaus Sebastiani, Doppelzimmer mit Frühstück 80 Euro, www.weingut-sebastiani.de. Wer Halbpension vorzieht, ist im Zeltinger Hof gut aufgehoben, ab 140 Euro Doppelzimmer, Frühstück plus Drei-Gang-Menü, www.zeltinger-hof.de