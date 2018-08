Mosbach. (pol/mün) In der Nacht zu Freitag musste die Feuerwehr Mosbach wegen eines Gasalarms ausrücken. In einem Eiscafé in der Hauptstraße hatte gegen ein Uhr der CO2-Melder Alarm geschlagen.

Die Feuerwehr, die mit 15 Mann vor Ort war, stellte tatsächlich im Keller eine erhöhte Konzentration fest. Daraufhin wurde dort die Anlage abgeschaltet und die Rettungskräfte konnten wieder abrücken, so die Polizei.