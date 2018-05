Mosbach. (pol/fjm) Zwei 17 und 18 Jahre alte Männer hat die Polizei in der Nacht auf Montag bei einem Einbruchsversuch in den kürzlich eröffneten Supermarkt in der Solbergallee in der Waldstadt festgenommen.

Die Beiden hatten laut Polizeiangaben offenbar zunächst versucht, die Tür aufzuhebeln und waren dann durch ein offenes Kellerfenster ins Gebäude eingedrungen. Ein Zeuge meldete kurz vor vier Uhr, er habe an dem Gebäudekomplex Verdächtiges beobachtet. Als die Polizisten den Discounter durchsuchte, fand sie nicht nur Aufbruchswerkzeug, sondern auch gleich dessen Besitzer, die sich im Innern versteckt hatten.

Die beiden jungen Männer wurden vorläufig festgenommen, auf sie kommt nun eine Strafanzeige zu. Außerdem müssen sie sich für den verursachten Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verantworten.