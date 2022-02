Mosbach. (pol/lesa) Am frühen Dienstagmorgen ist in der Heidelberger Straße ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Fettbrand in der Küche das Feuer ausgelöst.

Laut den Beamten war gegen 1.50 Uhr ein Topf mit Öl in Brand geraten. Der 23-jährige Bewohner löschte das Feuer noch bevor die Rettungskräfte eintrafen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.