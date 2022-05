> José Manuel Mora, geboren 1978 in Sevilla, studierte Dramaturgie und Regie in Madrid und arbeitet als Autor und Dramaturg sowie als freier Mitarbeiter bei "El Cultural", der Kulturbeilage der Tageszeitung "El Mundo". Er war Hausautor am Royal Court Theatre London und im Sala Beckett in Barcelona. 2008 war er beim Stückemarkt des Berliner Theatertreffens vertreten. Er wurde mit dem Nationalpreis für junge Autoren in Madrid ausgezeichnet, wo er auch lebt.