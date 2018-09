Modist ist ein anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz. Die Ausbildung zum Hutmacher dauert drei Jahre und wird nach dem dualen Ausbildungssystem vollzogen, d.h. parallel in der Berufsschule und im Betrieb. Während der Ausbildung beschäftigt man sich mit Inhalten wie Modellentwurf, Anfertigung von Schnittmustern für Hüte und Mützen und textiler Warenkunde. Viele Modisten machen sich selbstständig, nachdem sie den Meistertitel erworben haben. Dies ist oft erst nach der Gesellenprüfung und zwei Jahren Berufserfahrung möglich.

Um als Modist am Theater zu arbeiten, sollte man über künstlerische Kreativität verfügen und ein gutes Auge für Farben und Formen besitzen. Außerdem sollten zeichnerisches Können, handwerkliches Geschick und räumliches Vorstellungsvermögen vorhanden sein. Zudem sollte man, wie bei fast allen Berufen in den Kostümwerkstätten, über ein profundes Wissen in Kostüm-, Mode-, und Kunstgeschichte verfügen.