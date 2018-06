Nizza (dpa) - Gut zwei Wochen vor dem ersten WM-Auftritt gegen Australien hat sich Mitfavorit Frankreich bereits in starker Form präsentiert. Der Vize-Europameister siegte gegen Italien in Nizza mit 3:1. Frankreich gewann damit auch sein zweites von drei Testspielen vor dem Beginn der Fußball-WM in Russland.