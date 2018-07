Die Jury stand beim "Ladenburger Filmfestival" vor der Qual der Wahl, um in vier Kategorien die Siegerfilme auszuwählen. "Das Filmfestival hat ein unglaublich hohes Niveau", meinte Jurymitglied Michael Ackermann.

Zuvor ergriff Bürgermeister Stefan Schmutz das Wort, um den Festivalmachern zu danken. "Das Filmfestival ist Realität geworden - das war eine ganz großartige Leistung", dankte Schmutz Impulsgeber Hassan Nazeri. Er lobte das Team und den Förderverein "WALA". "Sie alle haben für Ladenburg Großes erreicht", so der Bürgermeister, der sich schon jetzt auf das Filmfestival freut.

"Salam" (zu Deutsch: Friede), sagte im Anschluss Hassan Nazeri, der mit der Jury die Sieger verkündete. Alle Preisträger erhielten kleine, handgeknüpfte Teppiche, die afghanische Kinder gefertigt hatten. Voraussetzung für die Kinder ist allerdings, dass sie parallel zur Teppichknüpfausbildung einen Schulabschluss erreichen müssen, berichtete Nazeri. Er zeigte sich motiviert, auch 2019 ein Filmfestival zu organisieren. Den Titel gab er bereits bekannt: "Ein Stück Glück".

Das schönste Kompliment machte Golden-Globe-Gewinner Siddiq Barmak den Machern: "Ich habe mich noch bei keinem Filmfestival so wohl gefühlt. Die Menschen hier sind so hilfsbereit und herzlich - das ist einmalig - herzlichen Dank dafür." Er will im nächsten Jahr wiederkommen.