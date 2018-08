Singapur (dpa) - Ein Spinnen-Liebhaber aus Singapur muss wegen des illegalen Besitzes und Handels mit Tieren umgerechnet fast 6000 Euro an die Staatskasse zahlen. Das teilte der Zoll des südostasiatischen Stadtstaats mit. Der Mann war bei einer Grenzkontrolle aufgefallen, weil er auf der Rückbank seines Autos in einer Plastikdose sechs Taranteln dabei hatte. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Beamten 92 weitere Exemplare. In Singapur ist es nicht erlaubt, solche Spinnen als Haustiere zu halten.