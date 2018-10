Velbert (dpa) - Nach dem schweren sexuellen Missbrauch an einer 13-Jährigen in Velbert bei Wuppertal ist das Opfer seinen mutmaßlichen Peinigern selbst auf die Spur gekommen. «Das Mädchen hatte das Gefühl, einen der Täter irgendwo schon einmal gesehen zu haben», sagte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft. «Sie hat dann auf Facebook in allen möglichen Gruppen nach ihm gesucht und ist dabei fündig geworden.» Auf einem Foto habe sie ihn wiedererkannt. Mindestens acht Jugendliche aus Bulgarien sollen die 13-Jährige in einen Wald gezerrt und missbraucht haben.