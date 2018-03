Pyeongchang (dpa) - Der scheidende Bundesinnenminister Thomas de Maiziére hofft am Ende seiner Amtszeit auf einen starken Auftritt des Teams Deutschland bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. «Natürlich wünsche ich mir ein besseres Abschneiden unserer Mannschaft als in Sotschi», sagte er der dpa. «Mich stimmen die guten Ergebnisse aus den letzten Wettkämpfen jedenfalls hoffnungsfroh.» Deutschland gewann 2014 in Sotschi nur 19 Medaillen. Der Deutsche Olympische Sportbund steckt für Pyeongchang das Ziel 19 plus X Medaillen. De Maizière wird am 12. Februar in Südkorea erwartet.