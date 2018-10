New York (dpa) - Bei einer Terrorattacke mit einem Pick-up-Truck in New York sind mindestens acht Menschen getötet worden. Ein 29-jähriger Mann sei mit dem gemieteten Fahrzeug auf einen Fußgänger- und Fahrradweg im Südwesten Manhattans gefahren und habe mehrere Menschen überfahren oder gerammt, teilten die New Yorker Polizei und Bürgermeister Bill de Blasio mit. Zwölf Menschen wurden verletzt. «Das ist ein schmerzhafter Tag für unsere Stadt», sagte de Blasio. Es handele sich um einen «Terrorakt» der feigesten Art und Weise.