Manila (dpa) – Bei einem Busunglück auf den Philippinen sind mindestens 19 Menschen getötet worden. Der Bus stürzte auf der Insel Mindoro - etwa 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila - am Abend auf einer abschüssigen Straße in einen Abgrund, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Vermutet wird, dass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Weitere 22 Insassen mussten mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei stürzte der Bus etwa 15 bis 20 Meter in die Tiefe. Die Ermittlungen sollen klären, ob der Bus einen mechanischen Defekt hatte.