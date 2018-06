Grünberg (dpa) - Ein Großbrand in einer Maschinenhalle im hessischen Grünberg hat vermutlich einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Es seien mehr als 100 Feuerwehrleute vor Ort, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Der Brand sei in einer neuwertigen Halle voller Geräte und Maschinen ausgebrochen. Ersten Schätzungen nach dürften die Löscharbeiten bis mindestens in den Morgen andauern. Die Brandursache war zunächst unklar.