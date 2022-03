Im Saarland sind erste Flüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen. Wie ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstag sagte, waren in der Nacht zwei Reisebusse aus Berlin mit 75 Personen bei der Landesaufnahmestelle in Lebach eingetroffen. 35 Flüchtlinge, die nicht im Saarland bleiben wollten, seien weiter nach Bonn gebracht worden. Die Flüchtlinge seien medizinisch und mit Lebensmitteln versorgt worden, hätten eine Erstausstattung für die nächsten Tage erhalten und würden auf das Coronavirus getestet. Nun sollen sie so schnell wie möglich durch die Landkreise auf die Kommunen verteilt werden. Rund 80 Flüchtlinge seien bereits auf privatem Wege im Saarland eingetroffen.