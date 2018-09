Stuttgart (dpa) - Die monatelang in der Türkei inhaftierte deutsche Journalistin Mesale Tolu kann die Rückkehr in die Heimat nach eigenen Worten nur bedingt genießen. Sie sei zwar wieder in Deutschland, aber Hunderte Journalisten, Oppositionelle, Anwälte und Studenten seien immer noch nicht frei, sagte Tolu nach ihrer Ankunft in Stuttgart. «Es ist nicht so, dass ich mich wirklich über die Ausreise freue, weil ich weiß, dass sich in dem Land, in dem ich eingesperrt war, nichts verändert hat.» Tolu will sich weiter für Menschen einsetzen, die in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert seien.