Stuttgart (dpa) - In dem schärfer werdenden Wettbewerb um den CDU-Vorsitz hat Friedrich Merz seine Kritik an der eigenen Partei im Umgang mit der AfD verteidigt. «Ich habe keine pauschalen Vorwürfe erhoben», sagte Merz bei einem Besuch der CDU-Landtagsfraktion in Stuttgart. Er habe nur seine Meinung gesagt zu dem Thema. Zuvor hatte Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer die Landtagsfraktion in Stuttgart besucht. Dabei hatte sie die Aussagen von Merz erneut zurückgewiesen, wonach die Christdemokraten AfD-Wahlerfolge mit einem «Achselzucken» zur Kenntnis genommen hätten.