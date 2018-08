Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel ist zu einer dreitägigen Westafrika-Reise gestartet. Am Abend will die Kanzlerin in der senegalesischen Hauptstadt Dakar zunächst mit Präsident Macky Sall zusammenkommen. Anschließend ist ein Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft geplant. Dabei will sich Merkel mit ihnen unter anderem über die Perspektiven für die Jugend austauschen. Im Mittelpunkt der Gespräche im Senegal, in Ghana und Nigeria stehen die Bemühungen im Kampf gegen illegale Migration. Bei der Reise soll es auch um die wirtschaftlichen Perspektiven der drei Länder gehen.