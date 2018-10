Berlin (dpa) - CDU-Chefin Angela Merkel will nach massiven Verlusten ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen den Parteivorsitz abgeben - aber Kanzlerin bleiben. Das habe die 64-Jährige in einer Präsidiumssitzung in Berlin deutlich gemacht, erfuhr die dpa aus Parteikreisen. Für den Vorsitz kandidieren wollen der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz und auch Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer kündigte ihre Kandidatur beim CDU-Parteitag im Dezember an. Merkel will nach Ende der bis 2021 laufenden Wahlperiode nicht erneut für den Bundestag kandidieren.