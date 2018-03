Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel wird den deutschen Medaillengewinnern bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang mit einem persönlichen Schreiben gratulieren. Das sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin. Die deutschen Sportler haben in Südkorea insgesamt 31 Medaillen gewonnen, darunter 14 Mal Gold. Merkel habe die Spiele «mit viel Spannung» verfolgt, sagte Demmer, so wie sie das auch mit den Paralympics im März tun werde. Den südkoreanischen Gastgebern dankte die Kanzlerin für «harmonische und und friedliche Spiele».