Kiel (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Union vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen zur Einigkeit aufgerufen. Sie appelliere an CDU und CSU, «dass wir uns jetzt an die Wähler wenden und nicht miteinander Fingerhakeln machen», sagte Merkel auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel. Viele Wähler seien noch nicht entschieden. Sie würden Streit nicht gutheißen, bei dem Wähler nicht einmal verstünden, um was es gehe. Außerdem sicherte Merkel zu, alles zu tun, dass die große Koalition zur Sacharbeit zurückkehre.