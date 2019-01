Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel will ihre Bemühungen um einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU auch nach dem klaren Scheitern des Brexit-Abkommens im britischen Parlament fortsetzen. «Wir glauben, dass es jetzt an der britischen Seite ist - und die Premierministerin hat das ja auch angekündigt - uns zu sagen, wie es weitergeht», sagte die CDU-Politikerin vor einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages in Berlin. «Wir haben noch Zeit, zu verhandeln.» Sie bedauere sehr, dass das britische Unterhaus dem Abkommen zum Austritt Großbritanniens eine Absage erteilt hat.