Anreise: Die österreichische Region Zell am See-Kaprun ist mit dem Auto über München, den Chiemsee und Lofer erreichbar. Für eine Anreise über die Autobahn ist der Erwerb einer österreichischen Autobahnvignette vonnöten. Aus beinahe allen europäischen Städten erreichen Besucher Zell am See-Kaprun mit dem Flugzeug in kurzer Zeit. Der Flughafen Salzburg ist rund 80 Kilometer entfernt. Von dort gibt es vielerlei individuelle Taxi- und Shuttle-Dienste sowie öffentliche Bus- und Zugverbindungen. Der Bahnhof von Zell am See befindet sich direkt im Stadtzentrum. Kaprun ist mit einer kurzen Busverbindung oder der Lokalbahn erreichbar.

Tour "Mein erster 3000er": Die geführte Wanderung zum Gipfel des Kitzsteinhorns findet vom 15. Juni bis 28. September jeden Mittwoch statt, im Winter nach Vereinbarung. Die Mindestteilnehmerzahl sind drei Personen, Kondition und Trittsicherheit werden vorausgesetzt. Die Tour kostet 95 Euro inklusive Hüftgurt, Helm und Steigeisen (falls notwendig). Das Seilbahnticket ist nicht inklusive. Vorherige Anmeldungen sind unter info@bergfuehrer-zellkaprun.at erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter www.kitzsteinhorn.at sowie www. bergfuehrer-zellkaprun.at

Paragliding: Die alpine Welt ganz speziell erleben können Besucher bei einem Gleitschirmflug. Die Tandemflüge starten auf der Schmittenhöhe. Eine große Auswahl an Anbietern gibt es unter www.zellamsee-kaprun. com. Ein Superpanoramaflug (15 bis 30 Minuten) kostet bei Falken Air zum Beispiel 139 Euro. Für Falkenstein-Hotelgäste gibt es einen Spezialpreis. Der Flug wird mit einer Full-HD Kamera festgehalten und für 30 Euro können die Fotos und ein Video als Erinnerung mit nach Hause genommen werden. Weitere Infos unter www.falkenstein.at, Reservierungen: josef.nindl@gmail.com

Wandern: Insgesamt führen rund 400 Kilometer ausgeschilderte Wanderwege durch die Bergwelt zwischen den Pinzgauer Grasbergen und den Hohen Tauern. Für Touren bietet sich unter anderem der Kitzsteinhorn- Gletscher, die Schmittenhöhe und der Maiskogel an. Die etwa 45-minütige Wanderung "Höhenpromenade" führt auf der Schmittenhöhe direkt entlang des Kamms und bietet zum Einstieg einen großartigen Panoramablick auf den See und die umliegenden Berge sowie mehrere Erlebnisstationen für Kinder.

Weitere Infos: www.schmitten.at sowie www.zellamsee-kaprun.com.