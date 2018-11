Berlin (dpa) - 4,2 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland in Vollzeit zu einem Niedriglohn. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor, die der «Bild»-Zeitung vorliegt. Diese Arbeitskräfte verdienen dem Bericht zufolge weniger als zwei Drittel des mittleren Lohns. Das sind derzeit 1733 Euro brutto im Osten und 2226 Euro in Westdeutschland. Laut «Bild»-Zeitung verfüge zum Vergleich eine Hartz-IV-Familie mit zwei Kindern im Schnitt über ein Haushaltsbudget von 2144 Euro.