Meckesheim. (pol/van) Rund 20 Tage nach dem verheerenden Großbrand in dem Recyclingbetrieb Herbold in Meckesheim, ist die Ursache für das Feuer bekannt. Das teilt die Polizei am heutigen Montag mit.

Wie die Brandexperten mit Unterstützung des Landeskriminalamts Baden-Württemberg herausfanden, war ein technischer Defekt eines Elektrogerätes, das über einen Mehrfachstecker in einer Lagerhalle bedient worden war, offenbar der Auslöser des Großbrandes.

Die Lagerhalle des Unternehmens stand in der Nacht des 10. September literloh in Flammen. Es entstand Schaden von mehreren Millionen Euro. Verletzt wurde niemand.