Der Pumpenhersteller Pfeiffer Vacuum peilt nach einem kräftigen Gewinnplus im vergangenen Jahr für dieses Jahr weitere Steigerungen an. Der Umsatz solle von zuletzt gut 771 Millionen Euro um mehr als fünf Prozent wachsen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag im mittelhessischen Aßlar mit. Vom Erlös sollen etwa 14 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) bei Pfeiffer hängen bleiben. Das größte Risiko sieht der Vorstand in den angespannten Lieferketten. Zudem könne Pfeiffer Vacuum die möglichen Folgen des Ukraine-Kriegs für die Weltwirtschaft und für sein eigenes Geschäft noch nicht bewerten. Mittel- bis langfristig will der Vorstand den Umsatz auf eine Milliarde Euro nach oben treiben und die operative Marge weiter verbessern.