Mannheim. (pol/mare) Am Dienstagmorgen sind in der Mannheimer Innenstadt zwei Straßenbahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) zusammengestoßen. Das meldet die Polizei.

In Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Universität" war eine Bahn der Linie 5, die in Richtung Paradeplatz unterwegs war, um kurz vor 9 Uhr mit einer Bahn der Linie 1, die in Richtung Hauptbahnhof fuhr, kollidiert. Dadurch entgleiste die 5er-Bahn.

Vier Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen, die durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Ein Fahrgast wurde schwerer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, das er jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei war ein technischer Defekt in der Weichensteuerung der Linie 5 Ursache des Zusammenstoßes. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Behinderungen des Straßenverkehrs ergaben sich nicht.