Mit einer Holzlatte haben zwei unbekannte Täter am Freitagmorgen in Mannheim eine Bäckerei gestürmt. Zurzeit läuft die Fahndung nach den flüchtenden jungen Erwachsenen, wie die Polizei mitteilte. Gegen 6 Uhr betraten die Täter die Bäckerei, wo sie die Verkäuferin mit einer Holzlatte bedrohten. Nach Erhalt der noch unbekannten Höhe an Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung.