Mannheim. (pol/fjm) Ein Randalierer hat am frühen Sonntagmorgen, gegen 6 Uhr, in einer Straßenbahn der Linie 1 mit einem Nothammer einen Halteknopf zerstört. Die Straßenbahn war in Richtung Paradeplatz unterwegs und befand sich laut Polizeiangaben gerade in Höhe der Haltestelle "Abendakademie", als der Unbekannte den Nothammer nahm und zuschlug.

Anschließend stieg er aus der Bahn aus und flüchtete samt Nothammer. Laut Polizei ist der mutmaßliche Vandale war etwa 1,70 Meter groß, hat dunkelblonde Haare und war mit einem grauen Hemd und einer kurzen Jeanshose bekleidet.

Eine Fahndung blieb ergebnislos. Der entstandene Sachschaden kann laut Polizei derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Tel. 0621/1258-0 zu melden.