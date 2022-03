Mannheim. (pol/msc) Ein 29-Jähriger versuchte am Samstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt Parfum im Wert von über 600 Euro zu stehlen. Dazu versteckte er die Flaschen laut Polizeibericht in den Innentaschen seiner Jacke. Im Anschluss wollte er Waren von geringem Wert an der Kasse bezahlen.

Mitarbeiter des Drogeriemarkts wurden allerdings auf den Diebstahl aufmerksam und verständigten die Polizei, die den Dieb noch in der Warteschlange überführen konnte. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.