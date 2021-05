Mannheim. (pol/lyd) 10.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Montagabend im Stadtteil Neuostheim. Das teilte die Polizei mit.

Eine Straßenbahnfahrerin war gegen 17.45 Uhr mit der Linie 6 in der Dürerstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Menzelstraße war ein BMW verkehrswidrig am Fahrbahnrad abgestellt.

Beim Vorbeifahren unterschätzte die Fahrerin der Straßenbahn den Seitenabstand und stieß gegen den BMW. Dabei entstand Sachschaden an Bahn und Auto.

Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr bis etwa 18.30 Uhr unterbrochen. Ein Ersatzverkehr war eingerichtet. Verkehrsbehinderungen ergaben sich nicht.