Mannheim-Käfertal. (pol/lesa) Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich am Donnerstagnachmittag in der Straßenbahn vor einer 12-Jährigen entblößt hat. Die Ermittler berichten, dass der ältere Mann gegen 15.30 Uhr in der Straßenbahn-Linie 4 in Fahrtrichtung Käfertaler Wald erst sein Geschlechtsteil vor der Schülerin entblößte und anschließend "daran manipulierte".

Die 12-Jährige sei daraufhin in ein anderes Abteil gegangen. Dann habe sie den Straßenbahnfahrer informiert. In der Zwischenzeit verließ der Unbekannte die Bahn - vermutlich an der Haltestelle "Hessische Straße".

Zwar fahndete die Polizei nach eigenen Angaben sofort nach dem Mann, der sich womöglich auch vor anderen Fahrgästen entblößte. Erfolg hatte die Suche jedoch nicht.

Nun suchen die Ermittler weitere Betroffene oder Zeugen. Der Mann wird als 60 bis 70 Jahre alt, dick und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll kurze weiße oder graue Haare haben und auffällige Warzen oder Flecken im Gesicht und über dem linken Ohr aufweisen. Bekleidet soll er mit einer grauen Hose gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/174-4444entgegen.