Mannheim. (pol/mare) Am Mittwochabend ist es gegen 17.45 Uhr zu einem Küchenbrand in einer Wohnung im 1. Obergeschoss in der Rüsselsheimer Straße gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr sind aktuell vor Ort und haben mit den Lösch- und Rettungsarbeiten begonnen.

Weitere Informationen folgen ...