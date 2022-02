Halle an der Saale (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim bleibt in der 3. Fußball-Liga in der Nähe der Aufstiegsplätze. Die Kurpfälzer gewannen am Samstag mit 2:1 (1:1) beim Halleschen FC und sind nach dem fünften Spiel ohne Niederlage in Serie weiter Tabellenvierter. Mit nun 46 Punkten beträgt der Rückstand auf den Dritten Eintracht Braunschweig weiterhin zwei Zähler, der Zweite 1. FC Kaiserslautern liegt vier Punkte vor der Elf von Trainer Patrick Glöckner. Allerdings haben Braunschweig und der FCK jeweils eine Partie weniger bestritten.

Gegen den zuletzt dreimal nacheinander siegreichen HFC geriet der SV Waldhof in der 17. Minute nach einem Volleyschuss von Jan Shcherbakovski mit 0:1 in Rückstand. Die Gäste steigerten sich jedoch nach 25 Minuten und glichen durch Pascal Sohm noch vor der Pause aus (42.). Nach dem Seitenwechsel waren die Mannheimer die bessere Mannschaft, erspielten sich ein deutliches Übergewicht und erzielten durch Joseph Boyamba (72.) das Siegtor. Der Mittelfeldspieler schloss eine schöne Kombination zum 2:1 ab.

Tabelle