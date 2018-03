Mannheim. (pr/mare) Auf dem Wasser hat's gebrannt: Gegen 18 Uhr ist auf einem Gütermotorschiff kurz vor der Schleuse Feudenheim ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr sollen unter anderem Kartonagen unterhalb der Wohnkabine in Brand geraten sein.

Die Schiffsbesatzung konnte sich in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Neben der Berufsfeuerwehr Mannheim und der Freiwilligen Feuerwehr Feudenheim waren auch das Feuerlöschboot sowie die DLRG im Einsatz. Am Mittag wurden an dem Schiff Schweißarbeiten in einer Werft in Neckarsteinach durchgeführt.

Ob es deshalb zu dem Brand gekommen ist, ermittelt derzeit die Wasserschutzpolizei Mannheim. Über die Höhe des Sachschaden liegen keine Informationen vor.