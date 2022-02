Ein Fahrgast hat eine Zugbegleiterin auf der Strecke von Ulm nach Munderkingen (Alb-Donau-Kreis) ins Gesicht geschlagen. Der Unbekannte konnte am Montag bei einer Kontrolle keinen Fahrschein vorweisen. Als er beim Halt des Zuges in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) aussteigen sollte, soll er zuvor mit der flachen Hand zugeschlagen haben, teilte die Polizei am Dienstag mit.